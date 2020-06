A proposta de Orçamento do Estado Suplementar prevê que a Madeira e os Açores podem contrair uma dívida adicional correspondente a 10% do respectivo PIB de 2018. No caso da Madeira, isso equivale a 480 milhões de euros. Pedro Calado deixou claro, na última terça-feira, que a Região pretende “encaixar” 300 milhões em 2020 e o restante no próximo ano. Ora, com os instrumentos legais...