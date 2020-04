O madeirense João Ferraz foi um das centenas de jogadores que viu a Federação de Andebol da Suíça a dar por terminado a época 2019/2020, devido à pandemia do covid-19.

A decisão foi tomada na passada semana e na no passado fim-de-semana todos os campeonatos já não tiveram qualquer tipo de competição, o mesmo acontecendo com outras das modalidades com alguma expressão, nos últimos...