João Egídio e Tiago Silva apadrinham ‘maravilhas’

João Egídio e Tiago Silva apadrinham as ‘maravilhas’ de Santana. O concelho volta a estar representado numa final regional do concurso ‘7 Maravilhas’, desta vez, na Cultura Popular com a colmatação das casas típicas de Santana e os tapetes florais das festas religiosas.

João Egídio, natural de S. Jorge e “um talento reconhecido na arte decorativa com flores”, aceitou o convite feito pelo município para apadrinhar a candidatura dos tapetes florais. “Arte que tão bem conhece desde jovem quando participava na elaboração dos mesmos”, sublinha o presidente da autarquia, Dinarte Fernandes.

Para a colmatação das casas típicas, a escolha recaiu sobre Tiago Silva, natural de Santana. Ou seja, “um artista musical e conhecedor da nossa cultura e das nossas tradições”. “Desta forma, queremos que os mais jovens se sintam envolvidos num projecto que é de todos e para todos”, concretizou. S.S.G.