Jiu-Jitsu, uma escola de valores para a vida

No próximo dia 7 de Dezembro, a Academia Gracie Garcia Madeira vai organizar um torneio de Jiu-Jitsu, onde vão participar muitos dos alunos, mas sobretudo praticantes e campeões que vêm de fora, correspondendo ao convite do mestre Fabiano Silva. Ele é a cara, o espírito e a força do movimento Jiu-Jitsu na Madeira, cujos ensinamentos para graúdos e, cada vez mais, para miúdos, vão...