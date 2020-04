Os Jesus or a Gun são a escolha para ‘som de marca’ do novo podcast da conceituada Motorcycle Sports. O orgão de comunicação virado para o desporto motorizado de duas rodas estreou-se neste novo formato no dia 1 de Abril e tem previsto a emissão de 3 a 4 episódios semanais.

O tema da banda ‘Fly High’, associado já anteriormente a movimentações promocionais no mundo da aviação comercial,...