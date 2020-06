O Tribunal Constitucional (TC) recusou apreciar, no passado dia 18 de Maio, um recurso de Alberto João Jardim para travar o seu julgamento no Juízo Local Criminal do Funchal por crimes de difamação, injúrias e abuso de liberdade de imprensa. O arguido já apresentou reclamação desta decisão para a conferência do TC, invocando um “direito à prescrição” do processo nascido de uma queixa...