A União Desportiva Oliveirense anunciou ontem a contratação do médio japonês Kazuya Onohara para as próximas duas épocas e meia, a primeira investida do clube da II Liga portuguesa de futebol desde que foi oficializada a Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

De acordo com o comunicado publicado no sítio oficial do emblema, Onohara, de 23 anos, é um médio polivalente e chega a Oliveira...