Janeiro não traz descida do preço dos passes

Anunciada publicamente em Novembro passado pelo Governo Regional, a medida que vai permitir baixar o valor dos passes sociais para 30 euros (urbano) e 40 euros (interurbano), só se fará sentir no bolso dos consumidores na melhor das hipóteses em Fevereiro ou em Março próximos. A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo vice-presidente do Governo, que justificou a data com o facto...