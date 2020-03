O presidente da ASSICOM - Associação dos Industriais de Construção da Madeira - está preocupado com o cumprimento das regras exigidas para a prevenção e combate à Covid-19. Mas Jaime Ramos está igualmente preocupado com as notícias do DIÁRIO sobre o não cumprimento dessas mesmas regaras.

Na última quinta-feira, o DIÁRIO tornou púbico que existe um conjunto de trabalhadores, nomeadamente...