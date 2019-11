Já não há coveiros como antigamente

No Dia de Todos os Santos abrimos a alma ao mais antigo coveiro do Funchal. Clemente Freitas, 61 anos, confessa que se tornou num descrente à medida que foram passando pelas suas mãos milhares de corpos para sepultar. Não esconde a dificuldade em lidar com funerais de crianças mas tenta não carregar as emoções para casa. Quanto ao trabalho nos cemitérios, acredita mais na aprovação...