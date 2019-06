Já há projecto final para o Portinho

O principal accionista da Portinho - Investimentos e Projectos Imobiliários, S.A., Henning Borg, garante que o projecto do empreendimento que irá desenvolver no Portinho, na freguesia do Caniço, está pronto para sair do papel.

O DIÁRIO teve acesso à versão definitiva, que se distingue claramente das propostas anteriores e que se traduz, na óptica do investidor, “numa redução substancial...