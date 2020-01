Quem de mãos calejadas ainda se verga para trabalhar a terra à procura do sustento de uma agricultura pura e dura, vê com grande apreensão e muitas queixas o futuro do sector. A juntar ao baixo rendimento que o trabalho duro da lavoura lhes reserva quando o escoamento das colheitas depende da cadeia de distribuição que ‘espreme’ ao máximo o parco lucro de quem produz ao mesmo tempo...