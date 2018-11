O União encontrou o caminho da regularidade e ontem voltou a vencer, desta vez na visita ao Gafanha, por 1-0. Foi a quarta vitória consecutiva da equipa orientada por Nuno Gomes no Campeonato de Portugal. Com efeito, os azuis-e-amarelos ultrapassaram o adversário de ontem na classificação e já ocupam o terceiro lugar, em igualdade pontual com o Lusitânia Lourosa.

Ivanildo, de cabeça,...