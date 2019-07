Ainda faltava mais de uma hora para o início da sessão de autógrafos (21h30), que marcou o arranque do 60.º Rali Vinho Madeira, e já havia longas filas de espera, de aficcionados deste desporto motorizado que move paixões e desperta um género de uma ‘febre’, que só baixará no sábado à tarde, com o final da prova.

Com as viaturas que vão ‘colorir’ esta edição especial da mais mediática...