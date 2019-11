O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, considerou ontem que a recepção de hoje ao Arsenal, para a Liga Europa de futebol, apresenta “maior dificuldade” do que a partida disputada entre as duas equipas em Inglaterra.

Depois de ter estado por duas vezes na frente do ‘marcador’, a formação vimaranense perdeu em Londres, por 3-2, em 24 de Outubro, continuando sem qualquer ponto...