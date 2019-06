Ivo estreia-se no Luxemburgo ou Cazaquistão

A nova equipa do Vitória de Guimarães, liderada por Ivo Vieira, que conta também com os madeirenses Miguel Romão e Pedro Andrade (adjuntos), vai estrear-se oficialmente à frente da formação vimaranense a 25 de Julho, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Jeunesse Esch, do Luxemburgo, ou do Tobol Kostanay, do Cazaquistão, ditou o sorteio realizado ontem na Suíça.