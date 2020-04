A declaração periódica de IVA dos contribuintes com regime trimestral contém, desde a passada segunda-feira, os dados das despesas do e-factura, deixando o contribuinte de ter de somar as facturas em papel, segundo informação disponível no Portal das Finanças.

Nesse documento, intitulado “IVA Automático +: pré-preenchimento das declarações periódicas de IVA”, a Autoridade Tributária...