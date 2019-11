Italiano Vincenzo Balzani dá hoje recital de piano

A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira prossegue hoje com o Madeira PianoFest, um evento sob a direcção artística de Robert Andres que decorre até 10 de Novembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta quarta-feira, o destaque vai para o recital de piano ‘De Bach a Rach: Uma breve história de piano’, que será protagonizado pelo italiano Vincenzo Balzani, que consiste...