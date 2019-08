Com António Costa, secretário-geral do PS a assistir, coube a Paulo Cafôfo, o candidato socialista a presidente do Governo Regional, encerrar a conferência do Partido Socialista Europeu, realizada ontem no Funchal.

Confiante, começou por deixar claro que “o PS tem legítimas pretensões a vencer as eleições regionais e a formar governo, fazendo acontecer na Madeira a alternância democrática...