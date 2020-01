O universo de sociedades detidas pela empresária angolana Isabel do Santos também chega à Madeira. Existem 15 empresas detidas directa ou indirectamente pela filha do antigo presidente angolano ou pelo marido dela com sede na Região, algumas delas registadas na Zona Franca. A lista foi elaborada pelo consórcio internacional de jornalistas de investigação (ICIJ, no acrónimo em inglês)....