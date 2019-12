A Selecção A feminina recebeu duas irmãs madeirenses no estágio de observação que está a decorrer em Guimarães. O site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realça o “sonho tornado realidade” de Tânia e Júlia Mateus, de 21 e 20 anos, respectivamente.

As futebolistas representam clubes diferentes na Liga BPI: uma joga no Marítimo, outra no Clube Albergaria. Agora cumprem...