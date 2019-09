Irmãos Pombo desafiaram mundial no Canadá

Emanuel e Daniel Pombo desafiaram uma vez mais um Campeonato do Mundo de BTT, na disciplina de Downhill, e ainda com a estreia do irmão mais novo, na disciplina de E-MTB (bicicleta com pedais e motor eléctrico).

Os atletas do Ciclomadeira Clube Desportivos rumaram até ao Canadá para desafiar os trilhos desafiantes de Mont-Saint-Anne, com Daniel a ser o primeiro a entrar em acção...