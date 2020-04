O Representante da República na Madeira considera que não há motivos nem se perspectiva que o Exército seja convocado para partilhar, com a PSP e a GNR, a fiscalização do estado de emergência agora depois de ter sido decretada, no último domingo, uma cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos, onde estão confinadas cerca de 18 mil habitantes.

“A intervenção das Forças Armadas,...