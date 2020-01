Catarina Cortez emprega o nome à única clínica, na Madeira, dedicada de forma exclusiva à ortodontia digital por via de um inovador conceito de tratamento e correcção da dentição assente em alinhadores transparentes. Mas, antes de passarmos à inovação tecnológica, importa conhecer a pessoa por detrás do projecto que está implementado na Rua Ivens, no Funchal.

A madeirense, que se...