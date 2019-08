“Inverter o momento”

Foi um treinador do Marítimo com ar mais agastado e mais reservado aquele que se apresentou, ontem, na sala de conferências do complexo desportivo do Marítimo, com o sentido de abordar o jogo com o Paços de Ferreira.

Nuno Manta Santos começou por abordar, em jeito de balanço, este dealbar de campeonato por parte dos verde-rubros e a estratégia colocada para cada um desses jogos....