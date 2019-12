Inverno? Chuva? Frio? Agora só pró ano!

Céu nublado por nuvens altas e temperaturas (bem) amenas (entre os 18ºC de mínima e os 24ºC de máxima, no Funchal) é a previsão geral para este fim-de-semana na Madeira. O bom tempo na Região está para ficar até ao Ano Novo, embora com um ligeiro arrefecimento para a passagem de ano (16ºC a 22ºC), mas ainda assim com céu pouco nublado nos últimos dias de 2019, segunda e terça-feira, e parcialmente nublado, na quarta-feira, primeiro dia de 2020.

O tempo de quase Verão que se faz sentir desde quinta-feira e promete continuar nos próximos dias, deve-se essencialmente à influência do Anticiclone dos Açores, centrado, em grande parte, sobre a Península Ibérica.

Este sábado e domingo a previsão do IPMA aponta para céu nublado por nuvens altas, vento fraco a moderado, tornando-se moderado a partir da tarde nas terras altas. Vento que este domingo poderá soprar moderado a forte, com rajadas até 70km/h até meio da tarde, nas terras altas.

A semana que marca a mudança de ano deve começar com céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade, em especial por nuvens altas, até ao meio da manhã.