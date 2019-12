Inverno assim ‘até dá gosto’

Na ilha da Madeira os ‘dias de Inverno’ têm outro sentido.

Ontem pela manhã, na zona do Lido, com a temperatura máxima pelas 11 horas a atingir os 26,7º C, o sol servia de chamariz para banhos de sol, mergulhos, passeios na promenade ou simplesmente cafés na esplanada.

“Para dizer a verdade, acho que só não vim dois fins de semana à praia este ano. Num porque estava chuva e noutro...