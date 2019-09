A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá proceder durante o dia de hoje, a uma intervenção na rede de abastecimento de água da Avenida do Infante, entre as 9h30 e as 12 horas. Por este motivo informa, através de uma nota dirigida aos meios de comunicação social, que o abastecimento na referida Avenida, entre a Ponte do Ribeiro Seco e a Rua Imperatriz D. Amélia, será afectado.

