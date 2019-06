Internacional argentino chega ao Nacional

No primeiro dia de trabalhos da versão 2019/2020 do Nacional da Madeira, o técnico Luís Freire recebe uma novidade internacional com 1,85 metros de altura. O defesa central argentino Leonel Mosevich, de 22 anos, é reforço para o eixo defensivo nacionalista e aterra na Madeira com créditos firmados.

O jovem jogador chega à Choupana a custo zero, proveniente dos suíços do St. Gallen,...