As atribuições exclusivas da Polícia de Segurança Pública (PSP) e, por consequência, a limitada acção da Guarda Nacional República (GNR), explicam a desconformidade que se assiste na Região no que diz respeito à actuação das duas forças de segurança, ao contrário do que se verifica em Portugal Continental.

Por exercer funções com carácter de exclusividade na Madeira, tem sido a...