Insularidade e Educação na visão concelhia

O programa da conferência que se realiza na próxima sexta-feira, dia 7 de Dezembro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, projecta o debate sobre Insularidade e Educação ao plano concelhio, através do contributo de Sónia Pereira e Nuno Maciel, autarcas com o pelouro da Educação nas câmaras municipais de Câmara de Lobos e da Calheta, respectivamente.

À escala concelhia, afinal,...