Instituições vitais para Economia geridas em ‘part-time’, acusa PS

Na véspera do debate mensal na Assembleia Legislativa da Madeira sobre Economia que contará com a presença do presidente do Governo e secretários regionais, o PS-M vem a público tecer uma série de críticas à atenção, ou melhor, à desatenção que o executivo madeirense está a ter para com este sector que surge de forma “transversal” a várias secretarias “dada a distribuição de tutelas...