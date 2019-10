Inspecção do trabalho investiga morte na Fundoa

A Inspecção Regional do Trabalho abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho que ontem vitimou um homem de 41 anos, nas instalações da empresa Brimade, situada na Fundoa, em São Roque, no Funchal.

O trabalhador estava a manobrar uma máquina, na escarpa sobranceira, quando foi atingido por uma derrocada numa das frentes de trabalho da...