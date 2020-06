A nível nacional, as insolvências aumentaram 15,96% em Maio, face ao período homólogo do ano passado, com 603 empresas insolventes, sendo o valor acumulado 4,2% superior ao de 2019, com um total de 2.281 empresas insolventes, segundo uma análise da Crédito y Caución, empresa especializada em seguros de crédito à exportação na Península Ibérica. No entanto, a Madeira não seguiu a...