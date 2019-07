Insegurança no Funchal preocupa comerciantes

Alguns comerciantes do Funchal dizem sentir-se desesperados com o consumo de álcool, de estupefacientes e com as brigas que ocorrem com bastante frequência no túnel que liga a Rua Dr. Fernão de Ornelas à Rua Direita e Rua da Cadeia Velha.

Segundo relataram ao DIÁRIO, “são mais de 13 os negócios que sofrem com as acções de pessoas em situação sem-abrigo, um cenário que tem levado...