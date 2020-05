Este ano, o número de inscrições para os exames nacionais do Ensino Secundário nas escolas da Região é de 6.212. O total é 34% inferior às inscrições registadas no ano transacto (9.414) e ainda menos do que os exames realizados em 2019 (8.793).

A diminuição é justificada pelas regras excepcionais implementadas pelo Ministério da Educação para o Acesso ao Ensino Superior em 2020,...