As inscrições para a primeira prova do Campeonato da Madeira de Ralis 2020, na Calheta, decorrem entre 8 de Junho e 6 de Julho, no portal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Além da participação dos pilotos regionais, prevê-se também a presença de alguns concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis, tendo em vista a preparação para o Rali Vinho da Madeira...