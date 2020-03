As audições da comissão de inquérito à actuação do Governo Regional relacionada com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira só deverão ocorrer a 17 de Abril, depois da Páscoa.

Esta foi a data proposta pelo presidente da comissão, o social-democrata Adolfo Brazão, face aos vários impedimentos do calendário parlamentar.

Tinha ficado acordado que as audições deveriam acontecer...