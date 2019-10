A Inspecção Regional do Trabalho conta concluir até ao final deste ano o inquérito aberto ao acidente mortal ocorrido na quarta-feira na pedreira da Fundoa. A previsão é feita por Benício Nunes, responsável por aquela entidade.

Os técnicos da Inspecção do Trabalho vão apurar se estavam a ser cumpridas as normas de segurança no referido local. Nesse sentido, entre as diligências necessárias,...