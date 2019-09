O ano lectivo 2019/2020, cuja cerimónia oficial de abertura é hoje, às 11 horas, na Escola Jaime Moniz, arranca com a entrega de ‘tablets’ aos cerca de 2.200 alunos inscritos no 5.º ano de escolaridade das escolas públicas da Região. A estabilidade também marca o arranque deste novo ano lectivo que se se inicia com os recursos indispensáveis. Assim deverá continuar a ser nos próximos...