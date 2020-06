Na retoma do futebol em Portugal e da I Liga, o Marítimo cedeu, no seu estádio, um empate que tem tanto de injusto como de comprometedor. Mas, nisto de justiça e de injustiça a subjectividade é imensa, pois o fundamental é o que dita o resultado no final dos 90 minutos. E o que ficou ditado foi um ponto precioso, nesta altura, para o Vitória de Setúbal e dois perdidos para os verde-rubros,...