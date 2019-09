Iniciativa Liberal sem pompa mas com circustância

“Quem é o presidente disto? É aquele mais gordinho?” perguntava uma cliente na frutaria da Rua da Queimada de Cima, no Funchal, enquanto dividia o olhar entre o cartoon no panfleto da Iniciativa Liberal e Nuno Morna, o cabeça-de-lista do partido, que falava mais à frente com outros eleitores.

Miguel Correia, também candidato da Iniciativa Liberal às regionais, explicava que a opção...