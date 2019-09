“Informar sobre o suicídio pode prevenir situações de risco”

Hoje celebra-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, data que foi criada, em 2003, pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objectivo de prevenir os actos de suicídio, através da adopção estratégias pelos governos dos diferentes países.

O DIÁRIO falou com Gonçalo Jardim, enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde...