No passado sábado o Clube Desportivo 1.º Maio, sob tutela da Federação Portuguesa de Esgrima e em parceria com a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira, organizou a primeira Prova do Circuito Nacional de Infantis - Zona Madeira.

A prova de Infantis foi mista, na qual participaram 16 atletas masculinos e 5 femininos, de 5 clubes regionais (1.º Maio, CDR Santanense, ADRPDelgada,...