Inexperiência dos juristas da HF motivou assessoria externa

O presidente do conselho de administração da Horários do Funchal (HF), Alejandro Gonçalves, admitiu ontem, na audição parlamentar realizada na Assembleia Legislativa da Madeira, que o recurso aos serviços de assessoria jurídica da empresa de advogados ‘Miranda & Associados’ se deve à inexperiência dos juristas que integram o gabinete jurídico da empresa para assumir estes casos. Adiantando que foram esses mesmos advogados a aconselharem a consulta de uma assessoria externa.

O gestor público foi chamado ao parlamento madeirense, por iniciativa do PS, para explicar três contratos celebrados com a referida empresa, no entanto grande parte da discussão acabou por centrar-se na questão do processo administrativo que opõe a HF à Câmara Municipal do Funchal (CMF), onde é reclamada uma indemnização compensatória de 2,2 milhões de euros.

E tanto o assunto resvalou para esta questão colateral à audição parlamentar, que o presidente da mesma, Carlos Rodrigues, teve de intervir, chamando a atenção para a eventualidade de ser realizada uma outra audição para discutir o diferendo que opõe HF à CMF, com o Governo Regional pelo meio. Isto se algum partido assim o entender.

Mesmo assim, neste particular, ficaram algumas ideias relevantes, com o administrador da empresa pública a se queixar de “dificuldades de comunicação” com a autarquia funchalense. Já o líder parlamentar do PS, Miguel Iglésias, vincou que a CMF “não teve qualquer relação contratual com a Horários do Funchal, nem a tutela dos transportes”, remetendo para o Governo Regional a responsabilidade do pagamento da indemnização compensatória.

Iglésias questionou ainda Alejandro Gonçalves se tinha estado “dois anos sem saber se punha um processo à sua própria tutela”, face às dúvidas manifestadas pelo gestor da HF, sentenciando que todo este processo é “uma arma de arremesso” do Governo Regional contra a Câmara.

Em resposta, o deputado do PSD Brício Araújo argumentou que esta é “uma responsabilidade que deriva da lei” e que é assacada à autarquia.

Especificamente sobre o assunto da audição parlamentar, Alejandro Gonçalves revelou que foram pagos “entre quatro e cinco mil euros” à referida sociedade de advogados pelo parecer que fundamenta o processo administrativo contra a CMF. Acresce dizer que o grupo parlamentar do PS vai solicitar, pelas vias oficiais, a disponibilização deste parecer prévio, depois do administrador da HF ter hesitado sobre a sua entrega, por ser matéria que faz parte da defesa da empresa no processo.

O gestor da empresa pública explicou ainda que o contrato no valor de 100 mil euros, no âmbito da acção contra a CMF, foi celebrado com “carácter urgência”, a 12 de Fevereiro deste ano, por recear que pudesse caducar, uma vez que o contencioso em questão diz respeito a 2017.

Alejandro Gonçalves revelou, por outro lado, que os outros dois contratos celebrados posteriormente com a mesma sociedade de advogados, cada qual no valor de 35 mil euros, dizem respeito a um contencioso laboral, resultante de uma acção interposta por um trabalhador, e por um outro contencioso administrativo, na sequência do recurso apresentado pelo empresa que perdeu um concurso público sobre bilhética e sistema de apoio à exploração.