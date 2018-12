A segunda edição da TEDxFunchal, conferência que conta com a devida licença da marca internacional TED, está marcada para 23 de Fevereiro de 2019, no auditório do Museu Casa da Luz, entre as 9 e as 18 horas, com um painel de 14 oradores que se irão debruçar sobre a temática ‘Então era isso!’.

Hoje, a organização do TEDxFunchal, cujos rostos visíveis são Lúcio Moniz e Luís Gomes,...