A Direcção Regional de Estatística divulgou ontem um conjunto de informações estatísticas, com base em dados da Direcção Geral de Política de Justiça, que revela uma evolução globalmente positiva no ano passado.

Cadeia da Cancela com muitas vagas

O Estabelecimento Prisional do Funchal tinha, em 31 de Dezembro de 2018, uma população reclusa de 209 pessoas, menos 10,3% do que no mesmo...