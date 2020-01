A notícia da indicação do ex-deputado do CDS-PP, Lino Abreu, para a assessoria do Conselho de Administração da Horários do Funchal, agitou os centristas ao ponto do presidente da JP - Juventude Popular Madeira reprovar, publicamente, a escolha para a empresa pública. Logo depois, foi o presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal que, questionado pelo DIÁRIO, se...