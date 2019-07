‘Independence of the Seas’ e ‘Aurora’ são únicos paquetes de Julho

O mês de Julho voltará a ser de reduzido movimento de navios de cruzeiro no porto do Funchal, apenas com duas escalas previstas na agenda da Administração de Portos da Madeira (APRAM).

O primeiro paquete de Julho chega na terça-feira da próxima semana. Trata-se do ‘Independence of the Seas’, da Royal Caribbean Cruise Line (RCCL), um navio com capacidade para 4.370 passageiros. Tem...