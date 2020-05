Duas corporações de bombeiros estiveram empenhadas, ontem, no combate a incêndios em zonas repletas de mato, em Machico e no Campanário.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados, por volta das 10 horas, devido a um incêndio na Ribeira de Machico. De acordo com as informações recolhidas, as chamas lavravam sensivelmente na mesma zona de um fogo que havia deflagrado no dia...